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10:00, 12 декабря 2024Россия

«За этих четырех раненых мы положим 400». Кадыров пообещал отомстить Украине за атаку по казармам в Чечне

Кадыров обещал отомстить Киеву за раненных при атаке ВСУ по казармам в Чечне
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить Украине за новую атаку беспилотником по республике, которая состоялась в ночь на четверг, 12 декабря. Дрон сбили над казармами специального полка полиции.

Он заявил, что подобные попытки атак «только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом». По его словам, в республике есть резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов, который «готов выдвинуться на передовую по первому приказу».

Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим! И только за этих 4 раненых мы положим 400 укронатовцев

Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров сообщил о четырех пострадавших при атаке по казармам

Глава Чечни сообщил, что дрон сбили в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. По его словам, серьезно никто не пострадал, но легкие ранения получили четыре бойца караула. Кроме того, сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил крышу и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

«Не удивлюсь, если украинское нацистское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом», — высказался Кадыров.

Он также показал кадры последствий попытки атаки беспилотника. На них видно здание казармы, которое получило повреждения — в нем выбиты и покорежены некоторые окна.

Атака по спецполку полиции в Чечне стала второй за месяц

Ранее утром 4 декабря также был нанесен удар беспилотником по казарме полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке.

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Рамзан Кадыров заявил, что при атаке дрона на центр Грозного есть пострадавшие. Он подтвердил, что БПЛА задел крышу здания полка. Пострадавшие при атаке дрона — мирные граждане, добавил он.

29 октября Кадыров сообщил об ударе беспилотных летательных аппаратов по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. В результате налета загорелась крыша пустующего здания, заявил глава региона. Жертв и пострадавших не было. Пожар удалось оперативно потушить.

Та атака БПЛА стала первой подтвержденной властями в Чечне. Данные о возможной атаке дронов появлялись летом 2024 года, однако местные СМИ их опровергли.

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