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08:02, 12 декабря 2024Россия

Кадыров опубликовал кадры последствий взрыва беспилотника в Чечне

Кадыров опубликовал кадры последствий попытки атаки беспилотника ВСУ на Чечню
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры последствий попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, который взорвался в воздухе в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции. Их он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно здание казармы, которое получило незначительные повреждения — в нем выбиты и покорежены некоторые окна, однако фасад остался целым.

ВСУ пытались атаковать Чечню в ночь на четверг, 12 декабря. Жители тогда сообщили о взрыве. Беспилотник сбили в Грозном в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции, в результате легкие ранения получили четыре караульных, личный состав в это время находился в защищенных помещениях. Кадыров обвинил в атаке Украину и пригрозил ответом на фронте.

ЖЗЛ
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