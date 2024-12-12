Кадыров опубликовал кадры последствий взрыва беспилотника в Чечне

Кадыров опубликовал кадры последствий попытки атаки беспилотника ВСУ на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры последствий попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, который взорвался в воздухе в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции. Их он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно здание казармы, которое получило незначительные повреждения — в нем выбиты и покорежены некоторые окна, однако фасад остался целым.

ВСУ пытались атаковать Чечню в ночь на четверг, 12 декабря. Жители тогда сообщили о взрыве. Беспилотник сбили в Грозном в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции, в результате легкие ранения получили четыре караульных, личный состав в это время находился в защищенных помещениях. Кадыров обвинил в атаке Украину и пригрозил ответом на фронте.