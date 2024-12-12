Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на четверг, 12 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотников. Больше всего (8) сбили над Крымом, еще 4 —над Курской областью, 3— над Северной Осетией и один — над Чечней.

В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам на территории России. Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать регионы с помощью беспилотников самолетного типа.

Днем ранее, 11 декабря, ВСУ ночью выпустили 14 беспилотников по России. Все они пытались атаковать Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз тогда уточнял, что в регионе загорелся производственный объект. О пострадавших не сообщалось.