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08:31, 12 декабря 2024Россия

Кадыров пригрозил отомстить за пострадавших при атаке БПЛА по казармам в Чечне

Глава Чечни Кадыров пригрозил отомстить за пострадавших при атаке БПЛА в Грозном
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил отомстить за пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по казармам в городе Грозный. Свой комментарий по ситуации политик опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате удара украинского дрона легкие ранения получили четыре человека. По информации Кадырова, дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях.

«Мы это так не оставим!» — пообещал чеченский глава. Он добавил, что сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла в казармах.

До этого Кадыров опубликовал кадры последствий попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грозный. На ролике представлены поврежденные воинские казармы.

Украина пыталась атаковать Чечню в ночь на четверг, 12 декабря. Жители тогда сообщили о взрыве. Беспилотник удалось сбить в Грозном в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции. Это третий случай атаки украинских дронов на республику.

ЖЗЛ
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