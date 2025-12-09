Кадыров показал видео с взорвавшимся над Чечней украинским беспилотником

Кадыров показал кадры с уничтожением беспилотника ВСУ над Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал ролик с моментом уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над республикой. Пост появился в Telegram-канале политика.

На кадрах виден беспилотник самолетного типа, летящий в небе. По нему с земли ведут огонь из стрелкового оружия. В один момент БПЛА взрывается в воздухе.

По словам Кадырова, боестолкновение произошло в Грозненском районе республики.

О попытке атаки ВСУ на Чечню глава региона сообщил ранее 9 декабря. Он отметил, что два дрона удалось сбить при помощи мобильных огневых групп МВД и Росгвардии, а также выразил благодарность за проделанную работу.