Апокалиптическое фото блэкаута в Одессе выложили в сеть

В сети появилось апокалиптическое фото блэкаута в Одессе после ночных ударов

В сети появилось фото центра Одессы, сделанное в ночь на 13 декабря после массированного удара ракет и беспилотников по военным и энергетическим объектам. Кадр опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На фотографии видно, что город погружен в полный блэкаут: нет света ни в домах, ни на улицах. Единственный источник света — луна, которая освещает купол оперного театра и силуэты кранов в порту Одессы.

Ранее украинский военный эксперт Александр Коваленко назвал ночную воздушную атаку на Одессу самой массовой в области с момента начала спецоперации. Он отметил, что целью было «вырубить энергетику по всей области».

