В украинском городе часть больниц осталась без света

Марина Совина
Фото: Roman Baluk / Reuters

Во Львове минувшей ночью от электроснабжения была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр западноукраинского города Андрей Садовой.

Он обвинил в случившемся правительство страны, издавшее указ об изменении подхода к определению критичности предприятий. «Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!», — заявил градоначальник.

Садовой признался, что не понимает, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений, однако теперь город вынужден подчиняться новым правилам. Он добавил, что с самого утра пытается связаться с членами правительства, чтобы исправить ошибку в кратчайшие сроки.

Ранее эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не улучшится. По его мнению, в большинстве регионов Украины отключения продолжатся до начала марта.

