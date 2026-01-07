В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу

Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. Об этом информирует Telegram-канал «УНИАН» со ссылкой на местные СМИ.

«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», — сказано в сообщении.

Также сообщается об остановке работы метрополитена в Днепропетровске. Отмечалось, что в метро также не работают эскалаторы. Сотрудники подземки выводят пассажиров на поверхность.

До этого стало известно, что в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».