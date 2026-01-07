Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:13, 8 января 2026Бывший СССР

В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. Об этом информирует Telegram-канал «УНИАН» со ссылкой на местные СМИ.

«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», — сказано в сообщении.

Также сообщается об остановке работы метрополитена в Днепропетровске. Отмечалось, что в метро также не работают эскалаторы. Сотрудники подземки выводят пассажиров на поверхность.

До этого стало известно, что в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотя бы попытайся быть мужчиной». Кадыров ответил на призыв Зеленского к американцам захватить его как Мадуро

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

    В результате блэкаута в Днепропетровске остановилось метро

    Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

    В Британии раскритиковали одно решение «коалиции желающих» по Украине

    Министр здравоохранения США назвал способное победить американскую армию оружие

    «Роскосмос» опубликовал снимок надвигающегося на Москву циклона

    Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину за рулем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok