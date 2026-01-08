Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

Посольство США в Киеве предупредило о возможном ударе в ближайшие дни

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном ударе, которое может произойти в ближайшие дни. Предупреждение опубликовано на сайте дипмиссии.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Дипмиссия призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, сделать запас воды и медикаментов и следить за информацией в местных СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил о возможном ударе по Украине. Глава государства подчеркнул, что очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня и завтра, в также постоянно спускаться в укрытие.