В России назвали возможную цель предполагаемого удара «Орешником» по Львовщине

Рожин: Удар «Орешником» мог быть нанесен по подземному газохранилищу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Военблогер Борис Рожин в Telegram-канале назвал возможную цель предполагаемого удара баллистической ракетой «Орешник» по Львовщине. По его словам, под атакой могло оказаться подземное газовое хранилище.

«Боеголовки, само собой, без ядерной боевой части и, как и в прошлый раз, целью скорее всего был заглубленный объект, который "Орешник" способен поразить за счет огромной скорости и пробивающей силы. Если целью было ПХГ, то выбор самое то для "Орешника"», — заявил обозреватель.

Рожин отметил, что во Львовской области сообщают о перебоях с газоснабжением. Он назвал это косвенным признаком поражения хранилища, подчеркнув, что основные последствия находятся под землей.

Местные издания сообщают о шести взрывах, предполагая, что это работа «Орешника», так как не поступило никаких предупреждений о ракетном обстреле. Однако подтверждения этой информации в данный момент нет. Мэр Львова Андрей Садовой заявил об ударе по объекту инфраструктуры, там произошел пожар.

Впервые Россия использовала новейшую баллистическую ракету «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. По данным СМИ, удары были нанесены по «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш) в Днепропетровске — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.

