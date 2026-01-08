В украинском городе объявили ЧС национального уровня

Мэр Днепропетровска Филатов объявил в городе ЧС национального уровня

Мэр Днепропетровска Борис Филатов объявил в городе чрезвычайную ситуацию (ЧС) национального уровня. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. На самом деле это чрезвычайная ситуация национального уровня», — сказал глава украинского города.

По его словам, в больницы постепенно возвращается электричество, работа канализации налаживается. «Относительно тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу», — добавил Филатов.

В ночь на четверг, 8 января, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Украине. В Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии, местные жители сообщили о скачках напряжения, проблемах с водоснабжением и связью. В Днепропетровске остановились метро и электрички. Кроме того, работу прекратили все ТЭЦ и подстанции.