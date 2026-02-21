Реклама

Глава Удмуртии раскрыл подробности атаки на регион

В Удмуртии в результате атаки БПЛА ВСУ есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Один из объектов в Удмуртии подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Бречалов.

Согласно оперативным данным, есть пострадавшие и повреждения, указал он. На месте работают оперативные службы.

Бречалов призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Ранее об атаке на Удмуртию сообщил Shot. По словам местных жителей, было слышно по меньшей мере три взрыва. После этого они увидели дым в одном из районов города.

