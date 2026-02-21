Реклама

Россия
08:11, 21 февраля 2026Россия

Украина за ночь выпустила десятки беспилотников по России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Большинство дронов — 24 — были уничтожены над территорией Краснодарского края. Также 13 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым, по 9 — над Курской и Ростовской областями, 8 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 5 — над территорией Самарской области, 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над Саратовской областью и по одному беспилотнику уничтожили над Волгоградской и Воронежской областями.

В ночь на 21 февраля один из объектов в Удмуртии подвергся атаке БПЛА ВСУ. Глава региона Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию. В результате атаки пострадало 11 человек.

