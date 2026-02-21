Украина за ночь выпустила десятки беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 77 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Большинство дронов — 24 — были уничтожены над территорией Краснодарского края. Также 13 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым, по 9 — над Курской и Ростовской областями, 8 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 5 — над территорией Самарской области, 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над Саратовской областью и по одному беспилотнику уничтожили над Волгоградской и Воронежской областями.

В ночь на 21 февраля один из объектов в Удмуртии подвергся атаке БПЛА ВСУ. Глава региона Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию. В результате атаки пострадало 11 человек.