Украина за ночь выпустила десятки беспилотников по России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.
Большинство дронов — 24 — были уничтожены над территорией Краснодарского края. Также 13 беспилотников ликвидировали над Республикой Крым, по 9 — над Курской и Ростовской областями, 8 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 5 — над территорией Самарской области, 4 — над акваторией Азовского моря, 3 — над Саратовской областью и по одному беспилотнику уничтожили над Волгоградской и Воронежской областями.
В ночь на 21 февраля один из объектов в Удмуртии подвергся атаке БПЛА ВСУ. Глава региона Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию. В результате атаки пострадало 11 человек.