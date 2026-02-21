При атаке дронов ВСУ на объект в Удмуртии пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.

«Сегодня ночью атаке подвергся один из объектов в республике. Медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим», — говорится в публикации.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Его прооперировали, в настоящее время он находится по наблюдением медиков. Еще восемь пострадавших осмотрели врачи и отпустили под амбулаторное наблюдение.

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в Удмуртии подвергся атаке БПЛА ВСУ. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.