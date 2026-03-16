Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 16 марта 2026

Появились новые данные о типе атаковавших Москву беспилотников

Shot: Москву пытались атаковать дронами FP-1, способными пролетать до 1200 км
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Москве дронами FP-1. Подробности о типе атаковавших столицу дронов раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, эти дроны достигают в длину 3,5 метра.

Сообщается, что они способны преодолеть расстояние до 1200 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатых веществ.

Предварительно, беспилотники могли запускать с территории трех областей Украины — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

Ранее сообщалось, что в течение трех дней ВСУ пытались ударить по Москве дронами-камикадзе.

16 марта стало известно, что за ночь на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников. Около девяти часов утра мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще двух летевших на столицу беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok