Появились новые данные о типе атаковавших Москву беспилотников

Shot: Москву пытались атаковать дронами FP-1, способными пролетать до 1200 км

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Москве дронами FP-1. Подробности о типе атаковавших столицу дронов раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, эти дроны достигают в длину 3,5 метра.

Сообщается, что они способны преодолеть расстояние до 1200 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатых веществ.

Предварительно, беспилотники могли запускать с территории трех областей Украины — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

Ранее сообщалось, что в течение трех дней ВСУ пытались ударить по Москве дронами-камикадзе.

16 марта стало известно, что за ночь на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников. Около девяти часов утра мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще двух летевших на столицу беспилотников.