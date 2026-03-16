Раскрыто место запуска пытавшихся атаковать Москву беспилотников

Shot: Пытавшиеся атаковать Москву дроны запускали из трех областей Украины

Пытавшиеся атаковать Москву дроны запускали с территории трех областей Украины. Место запуска беспилотников раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотники запускали из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Предварительно, атака осуществлялась волнами — по 8-10 дронов.

Сообщается, что столицу могли атаковать дронами FP-1, способными пролетать до 1200 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 16 марта, на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников. Атаки продолжаются третий день подряд. Около девяти часов утра мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще двух летевших на столицу беспилотников.

