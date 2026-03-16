Стало известно о продолжающейся атаке беспилотников на Москву

Мэр Собянин заявил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще двух летевших на столицу беспилотников. О продолжающейся атаке на мегаполис стало известно из Telegram-канала градоначальника.

Общее число уничтоженных дронов на подлете к российской столице за выходные достигло 159.

Как отметил Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей об атаке он не привел.

До этого сообщалось, что очевидцы заметили беспилотники в Наро-Фоминском и Солнечногорском округах. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедово.

В четырех московских аэропортах начали действовать временные ограничения — авиагавани Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Общее число сбитых за выходные дни дронов достигло 145.