Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 16 марта 2026Россия

Назван тип атакующих Москву третий день подряд дронов

Shot: Москву три дня подряд пытались атаковать дронами-камикадзе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) три дня подряд пытались ударить по Москве дронами-камикадзе. Тип атакующих столицу беспилотников назвал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в ночь на понедельник, 16 марта, на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников.

По данным канала, взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. Жители Истринского района и Дубны сообщили о звуках пролетающих дронов.

Ранее сообщалось, что очевидцы заметили беспилотники также в Наро-Фоминском и Солнечногорском округах, Можайске и в деревне Рассудово. Взрывы также слышали жители Кубинки, Подольска и Домодедово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников

    Гинеколог раскрыла особенности осмотра девственниц

    Трамп раскрыл реакцию других стран на его призыв охранять Ормузский пролив

    Назван тип атакующих Москву третий день подряд дронов

    Цены на российский уголь взлетели

    Япония отказала Трампу

    Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

    В Запорожье тысячи абонентов остались без света

    Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok