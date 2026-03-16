Назван тип атакующих Москву третий день подряд дронов

Shot: Москву три дня подряд пытались атаковать дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) три дня подряд пытались ударить по Москве дронами-камикадзе. Тип атакующих столицу беспилотников назвал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в ночь на понедельник, 16 марта, на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников.

По данным канала, взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. Жители Истринского района и Дубны сообщили о звуках пролетающих дронов.

Ранее сообщалось, что очевидцы заметили беспилотники также в Наро-Фоминском и Солнечногорском округах, Можайске и в деревне Рассудово. Взрывы также слышали жители Кубинки, Подольска и Домодедово.