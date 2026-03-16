Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

Москву и Подмосковье третий день подряд атакуют украинские беспилотники. Утром в понедельник возле столицы сбили еще ряд БПЛА.

Так, с 6:24 до около 7:00 на подлете к городу были ликвидированы 12 дронов. По данным мэра Сергея Собянина, наибольшее количество беспилотников было уничтожено в 6:55 — речь шла о четырех летательных аппаратах. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало. Позднее стало известно, что сбиты еще два БПЛА.

Дроны замечали в Наро-Фоминском, Солнечногорском округах, Истринском районе, Можайске и в деревне Рассудово. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедово.

Боец с дроном-перехватчиком Ёлка. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Атака происходила и накануне вечером: в 19:39 была отражена атака еще одного БПЛА, а в 20:14, согласно заявлению мэра Москвы, силы ПВО сбили также один беспилотник. Ближе к полуночи ликвидировали еще три беспилотника. К тому моменту было уничтожено уже 119 беспилотников, пытавшихся долететь до столицы за двое суток. А в ночь на понедельник, 16 марта, на подлете к Москве силы противовоздушной обороны остановили 48 беспилотников.

БПЛА запускают из трех областей Украины

По данным Shot, ВСУ пытаются атаковать Москву дронами FP-1, способными пролетать до 1200 километров. Их длина 3,5 метра, они способны нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Утверждается, что БПЛА запускают из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей Украины. Беспилотники летят «стаями» по 8-10 штук. Атаки ведутся волнами.

Атаку назвали самой массированной с начала года

По данным на 15 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили самый крупный налет дронами на Москву с начала 2026 года. К тому моменту менее чем за 12 часов было сбито 65 беспилотных летательных аппаратов на подлете к городу.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ранее, 14 марта, средства ПВО за 10 часов сбили над российскими регионами 280 украинских БПЛА. Попытка атаки была предпринята в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени. В частности, уничтожено 47 БПЛА, летевших на Москву.