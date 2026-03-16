07:12, 16 марта 2026Россия

Раскрыто число сбитых на подлете к Москве за утро беспилотников

Майя Назарова

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл число сбитых на подлете к городу за утро беспилотников. Так, с 6:24 были ликвидированы 12 дронов. Подробности градоначальник привел в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул Собянин.

По данным мэра, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над российской столицей в 6:55. Речь шла о четырех летательных аппаратах.

Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало. В аэропорту Жуковский рейсы отправляются и принимаются по согласованию, сообщили в Росавиации.

15 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 50 БПЛА за сутки на подлете к Москве.

