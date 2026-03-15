Россия
23:53, 15 марта 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении новых летевших на Москву беспилотников

Марина Совина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Таким образом, сбито уже 119 беспилотников, пытавшихся прорваться к столице, более чем за сутки.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

