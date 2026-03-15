Собянин сообщил об уничтожении новых летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Таким образом, сбито уже 119 беспилотников, пытавшихся прорваться к столице, более чем за сутки.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.