Назван тип атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленобласть дронами FP-1. Тип беспилотников назвал Shot в Telegram.

Дроны FP-1 длиной в 3,5 метра обладают дальностью полета около 1200 километров. По информации издания, украинские военные запускали их через Прибалтику.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 31 марта в Ленобласти пострадали двое детей и взрослый. По данным губернатора Александра Дрозденко, угрозы их жизни нет. Также сообщалось о повреждении окон в трех многоквартирных жилых домах поселка Молодцово Кировского района.

Кроме того, губернатор сообщил о новых повреждениях в крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге, который в последние дни уже неоднократно становился целью беспилотников. Из-за этого работа гавани приостанавливалась, а экспорт российской нефти снижался.