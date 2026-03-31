Россия
08:37, 31 марта 2026Россия

Назван тип атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленобласть дронами FP-1. Тип беспилотников назвал Shot в Telegram.

Дроны FP-1 длиной в 3,5 метра обладают дальностью полета около 1200 километров. По информации издания, украинские военные запускали их через Прибалтику.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 31 марта в Ленобласти пострадали двое детей и взрослый. По данным губернатора Александра Дрозденко, угрозы их жизни нет. Также сообщалось о повреждении окон в трех многоквартирных жилых домах поселка Молодцово Кировского района.

Кроме того, губернатор сообщил о новых повреждениях в крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге, который в последние дни уже неоднократно становился целью беспилотников. Из-за этого работа гавани приостанавливалась, а экспорт российской нефти снижался.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Все новости
