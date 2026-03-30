Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 30 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского о готовности к пасхальному перемирию

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о готовности к перемирию доверия нет, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского лидера о пасхальном перемирии.

«Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений. Это лично мое мнение. Я усматриваю в этом очередные какие-то уловки для того, чтобы получить временное преимущество. Но судить не мне», — отметил Карасин.

К кому он обращает эти заявления и в какой форме — это его дело. Но особого доверия этим заявлением Зеленского у нас нет

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что Киев в случае предложения со стороны Москвы готов к пасхальному перемирию и другим компромиссам. Он добавил, что при этом подобная сделка не должна затрагивать достоинство и суверенитет Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Названо главное препятствие для возвращения принца Гарри в королевскую семью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok