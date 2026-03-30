В России ответили на заявление Зеленского о готовности к пасхальному перемирию

Сенатор Карасин: Заявлениям Зеленского о перемирии доверия нет

Заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о готовности к перемирию доверия нет, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского лидера о пасхальном перемирии.

«Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений. Это лично мое мнение. Я усматриваю в этом очередные какие-то уловки для того, чтобы получить временное преимущество. Но судить не мне», — отметил Карасин.

К кому он обращает эти заявления и в какой форме — это его дело. Но особого доверия этим заявлением Зеленского у нас нет Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что Киев в случае предложения со стороны Москвы готов к пасхальному перемирию и другим компромиссам. Он добавил, что при этом подобная сделка не должна затрагивать достоинство и суверенитет Украины.

