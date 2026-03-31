Бывший СССР
13:22, 31 марта 2026

В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Песков: В Кремле не видят инициативы в словах Зеленского о пасхальном перемирии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле не видят четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по "пасхальному перемирию" мы не увидели», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что украинские власти пытаются выйти на любое перемирие, как бы оно ни называлось.

Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Киев готов к пасхальному перемирию в случае поступления такого предложения от Москвы. По его словам, Украина готова к компромиссам, которые не будут затрагивать ее достоинство и суверенитет.

