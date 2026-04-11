ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке

Украина нарушила пасхальное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов, передает ТАСС.

По его словам, 11 апреля в Новой Каховке наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате удара пострадал мирный житель, повреждения получили три автомобиля и жилой дом. Кроме того, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.

По данным агентства, объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России.

