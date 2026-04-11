Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 11 апреля 2026Россия

Украина нарушила пасхальное перемирие

ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Украина нарушила пасхальное перемирие, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов, передает ТАСС.

По его словам, 11 апреля в Новой Каховке наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате удара пострадал мирный житель, повреждения получили три автомобиля и жилой дом. Кроме того, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.

По данным агентства, объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok