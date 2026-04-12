12:46, 12 апреля 2026Россия

Песков раскрыл подробности разногласий между Россией и Украиной

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Территориальные разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит информационная служба «Вести».

«Это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17 процентов Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — раскрыл подробности Песков, отметив, что президент России Владимир Путин говорил об этом более года назад.

Он также добавил, Российская армия продвигается вперед.

Ранее экс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у Киева в 2026 году есть последний шанс подписать мирное соглашение с Россией. После этого, по ее словам, США почти наверняка переключат внимание на промежуточные выборы в ноябре и рождественские праздники.

