10:29, 12 апреля 2026

Экс-секретарь Зеленского заявила о последнем шансе подписать соглашение с Россией

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Киева в 2026 году есть последний шанс подписать мирное соглашение с Россией. Об этом в соцсети X написала экс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она добавила, что у Украины есть «окно» в ближайшие три месяца.

«После этого США почти наверняка переключат внимание: сначала на промежуточные выборы в ноябре, а затем — на рождественские праздники. Внимание американцев вряд ли вернется к этому вопросу в полной мере. Самое раннее — до середины января», — написала Мендель.

Бывший секретарь Зеленского подчеркнула, что у Европы нет ни инструментов, ни политической воли для того, чтобы возглавить какую-либо серьезную мирную инициативу. Большинство лидеров Старого Света, по ее мнению, делают не более чем повторяющиеся пустые заявления, все чаще погружаясь в собственные внутренние проблемы.

Также Мендель заявила, что Украине не хватает денег — не спасет даже обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро. Она считает, что если в ближайшие три месяца не будет достигнуто соглашение, ситуация для Киева резко ухудшится.

Ранее The European Conservative написала, что угрозы и шантаж Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подрывают шансы Украины вступить в Евросоюз.

    Последние новости

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

    Гастроэнтеролог назвала вызывающий повышенное газообразование популярный завтрак

    В США заявили о потере всех главных партнеров после атаки на Иран

    Ирине Шейк простили долги в России

    Орбан ответил на вопрос о сроках открытия Украиной нефтепровода «Дружба»

    У Махачева в Италии украли подарок от Кварацхелии

    Власти Москвы рассказали о модернизации дорожных камер для рассылки автоштрафов

    МИД Ирана высказался об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Врач назвала размер безопасной порции кулича

    Все новости
