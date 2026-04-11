На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

TEC: Угрозы Киева в адрес Орбана подрывают шансы Украины вступить в Евросоюз

Угрозы и шантаж украинского президента Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана подрывают шансы Украины вступить в Европейский союз, пишет The European Conservative (TEC).

По данным западного издания, венгерско-украинский спор обострился после того, как Киев публично пригрозил Орбану, что украинские военные «будут общаться с ним на своем языке».

«Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями», — говорится в статье. Издание напомнило, что членство в Евросоюзе предполагает базовый минимум взаимного уважения.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в намерении вызвать хаос в Венгрии с помощью блокировки работы «Дружбы». Он подчеркнул, что Киев не сможет шантажировать Будапешт.