23:18, 11 апреля 2026

На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

TEC: Угрозы Киева в адрес Орбана подрывают шансы Украины вступить в Евросоюз
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Угрозы и шантаж украинского президента Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана подрывают шансы Украины вступить в Европейский союз, пишет The European Conservative (TEC).

По данным западного издания, венгерско-украинский спор обострился после того, как Киев публично пригрозил Орбану, что украинские военные «будут общаться с ним на своем языке».

«Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями», — говорится в статье. Издание напомнило, что членство в Евросоюзе предполагает базовый минимум взаимного уважения.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в намерении вызвать хаос в Венгрии с помощью блокировки работы «Дружбы». Он подчеркнул, что Киев не сможет шантажировать Будапешт.

    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

    В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

    На Украине допустили возвращение в каменный век

    Оценены шансы «Зенита» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

    В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

    Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

    В Иране оценили перспективы третьего раунда переговоров с США

    Симоньян рассказала о словах Кеосаяна перед комой

    Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

    Все новости
