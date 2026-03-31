12:43, 31 марта 2026Мир

Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

Орбан: Зеленский хотел вызвать хаос в Венгрии, заблокировав нефтепровод «Дружба»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский планировал вызвать хаос в Венгрии с помощью блокировки работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Зеленский обрубил нам поставки нефти, чтобы посеять хаос и повлиять на наши выборы. Такая вот стратегия», — написал он.

Венгерский политик подчеркнул, что Украина не сможет шантажировать его страну.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал Владимира Зеленского политическим лудоманом из-за его поездки на Ближний Восток. По его словам, Зеленский пытается продать дешевые дроны и боевой опыт. Дубинский отмечает, что США на протяжении десятилетий продавали «дорогую защиту» в странах Ближнего Востока.

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    В России назвали причины отказа от европейских машин в пользу китайских

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Все новости
