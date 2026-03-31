Орбан: Зеленский хотел вызвать хаос в Венгрии, заблокировав нефтепровод «Дружба»

Украинский лидер Владимир Зеленский планировал вызвать хаос в Венгрии с помощью блокировки работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Зеленский обрубил нам поставки нефти, чтобы посеять хаос и повлиять на наши выборы. Такая вот стратегия», — написал он.

Венгерский политик подчеркнул, что Украина не сможет шантажировать его страну.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал Владимира Зеленского политическим лудоманом из-за его поездки на Ближний Восток. По его словам, Зеленский пытается продать дешевые дроны и боевой опыт. Дубинский отмечает, что США на протяжении десятилетий продавали «дорогую защиту» в странах Ближнего Востока.