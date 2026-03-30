20:32, 30 марта 2026

Зеленскому придумали новую кличку

Дубинский назвал Зеленского политическим лудоманом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал президента Украины Владимира Зеленского политическим лудоманом из-за его поездки на Ближний Восток. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский пытается продать дешевые дроны и боевой опыт. В странах Ближнего Востока, отмечает Дубинский, США на протяжении десятилетий продавали «дорогую защиту».

«Поссорившись с Трампом, наш политический лудоман старается раздражать еще и весь американский военнопромышленный комплекс — главного лоббиста в политике США», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. До этого он объявил, что Киев отправил в страны, попавшие под удары Ирана, беспилотники-перехватчики и группу экспертов по управлению дронами для защиты американских военных баз.

