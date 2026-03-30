Бывший СССР
12:22, 30 марта 2026

Зеленский раскрыл «исторические» договоренности по Ближнему Востоку

Зеленский: Киев заключает исторические договоры со странами Ближнего Востока
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Считаю, что это исторические договоренности. Мы договорились о стратегическом сотрудничестве в направлении военных технологий и в других направлениях», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев готовит оборонные соглашения со странами Ближнего Востока и готов отправить туда своих специалистов.

Ранее Зеленский заявил, что украинские производители беспилотных летательных аппаратов продавали дроны третьим странам за спиной государства.

