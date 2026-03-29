Зеленский пожаловался на действия за его спиной

Зеленский: Украинские компании продавали дроны за рубеж за спиной государства

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продавали дроны третьим странам за спиной государства. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Мне известно, я вам так скажу честно, где-то о десяти заводах, которые за спиной государства строились в разных уголках мира только для того, чтобы, не дай бог, ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют», — высказался политик.

По словам Зеленского, украинские компании, производящие в том числе и дроны-перехватчики, не только строили заводы за пределами страны, но и тайно продавали их другим государствам. Он рассказал, что один из производителей продал третьей стране тысячу перехватчиков на 3,5 миллиона долларов, получив при этом контракт от властей Украины на 300 миллионов долларов. Политик также раскритиковал просьбы оружейных компаний снять ограничения на экспорт продукции с Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что республика готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3. Он также отметил, что Киев готов делиться опытом, но не оружием, которое у него в дефиците.