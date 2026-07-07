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17:46, 7 июля 2026Россия

Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на российский НПЗ в 2500 километрах от границы

Хоценко: Профильные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на НПЗ в Омской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Последствия атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в 2500 километрах от границы с Украиной, на данный момент оперативно ликвидируются профильными службами. Подробности налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава Омской области Виталий Хоценко в Telegram.

По информации губернатора, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть атаковавших российский регион дронов.

«Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера. Средства ПВО сбили большую часть, атаковавших вражеских беспилотных летательных аппаратов» , — написал Хоценко.

Об атаке на Омский нефтеперерабатывающий завод стало известно 6 июля. Предварительно, дроны могли запустить с территории Казахстана.

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