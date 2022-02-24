Польша запретила вещание российских телеканалов на своей территории

Национальный совет по телерадиовещанию Польши запретил на территории страны вещание ряда российских телеканалов, в том числе Russia Today, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, Россия 24. Об этом сообщается на официальном сайте совета.

«В связи с началом военных действий Российской Федерации на территории Украины, принимая во внимание вопросы безопасности и обороны Республики Польша, Национальный совет по телерадиовещанию принял решение об исключении из реестра телепрограмм <…>: RT (Russia Today), RT Documentary, "РТР Планета", "Союз", "Россия 24"», — говорится в опубликованном заявлении.

Исключение из реестра означает невозможность вещания вышеуказанных телеканалов в кабельных сетях, на спутниковых и интернет-платформах.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии на фоне военных событий на Украине на пять лет запретил ретрансляцию двух российских телеканалов — «России» и «России 24». По словам председателя Совета Иварса Аболиньша, решение было принято в связи с прямой угрозой национальной безопасности.