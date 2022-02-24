В Латвии запретили ретрансляцию еще двух российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии на фоне военных событий на Украине запретил ретрансляцию двух российских телеканалов — «России» и «России 24». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета Иварса Аболиньша.

В эфире латвийского телевидения он объявил, что ретрансляция канала «Россия» запрещается на пять лет. Вещание «России 24» в Латвии запрещено регулятором на четыре года. Кроме того, на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр».

Аболиньш заявил, что решение было принято в связи с прямой угрозой национальной безопасности. Требование вступает в силу с четверга, 24 февраля.

Ранее, 21 октября, стало известно, что Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание ретранслятора Первого канала в Латвии — Первого балтийского канала. Сообщалось, что решение может быть оспорено в суде.

В феврале 2021 года сообщалось, что в Латвии заблокировали ретрансляцию 16 российских телеканалов, включая REN TV Baltic, несколько тематических каналов от НТВ и другие. Власти сообщили, что решение было принято на основании отсутствия в республике официальных представителей каналов. Они также заверили, что не смогли выяснить мнение собственников каналов по поводу желания продолжить вещание.