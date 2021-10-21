Латвия аннулировала ретранслятору Первого канала лицензию на вещание

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание ретранслятора Первого канала —Первого балтийского канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета Ивара Аболиньша.

«Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями», — заявил глава совета. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Отмечается, что Первый балтийский канал может оспорить это решение в суде.

В феврале стало известно, что в Латвии заблокировали ретрансляцию 16 российских телеканалов. Соответствующее решение было принято на основании отсутствия в республике официальных представителей каналов. Власти Латвии также заверили, что не смогли выяснить мнение собственников каналов по поводу желания продолжить вещание на территории страны.

Уточнялось, что в черный список попали REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал блокировку 16 каналов «языковым свинством». «Очередной удар по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом. Власти зачищают информационное поле в ожидании часа икс, который запланирован на июль месяц», — заявил он.