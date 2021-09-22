В Латвии запретили использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам главы комиссии Артусса Кайминьша, лента отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии. «Ценности, которые несет этот символ, неприемлемы», — отметил Кайминьш. Депутат Сейма Андрей Юдин добавил, что использование георгиевской ленточки является отрицанием независимости страны.

В мае 2021 года Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы напомнило, что за использование советской символики предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, в МВД пригрозили штрафом за ношение, «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты в размере от 850 до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов).

Сейм Латвии в июне 2020 года поддержал инициативу о запрете на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Против этого решения выступили участники движения «Волонтеры Победы». Их протестная акция под девизом «Запретить дураков, иначе они все позапрещают!» прошла возле здания Сейма 18 июня.

К участникам движения присоединились и другие граждане страны, которые выступают против подобного решения латвийских властей. Несмотря на это, в сентябре 2020 года парламент одобрил в первом чтении введение запрета.