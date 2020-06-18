В Латвии выступили против отказа властей от георгиевских лент

В Латвии участники движения «Волонтеры Победы» вышли на митинг против запрета георгиевской ленты, который ранее одобрил Сейм страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 июня.

Как отмечается, протестная акция под девизом «Запретить дураков, иначе они все позапрещают!» прошла возле здания Сейма 18 июня. К участникам движения присоединились и другие граждане страны, которые выступают против подобного решения латвийских властей.

«Сегодня сюда пришли люди, готовые отстоять свое право на память. Я думаю, этот митинг — предупредительный сигнал. В дальнейшем, если власти не отреагируют и не услышат народ, уверенна, митинги будут разрастаться!» — заявила одна из латвийских активисток «Волонтеров Победы» Ольга Раньшева. По ее словам, решение властей отказаться от использования георгиевских лент стало «плевком в сторону многих жителей страны».

Накануне, 17 июня, комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала инициативу не использовать в стране символ Победы на общественных праздниках, митингах, шествиях и пикетах. Как отметил председатель комиссии Артусс Кайминьш, георгиевская лента представляет собой угрозу демократическому строю и безопасности страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!