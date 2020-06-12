Активисты движения «Волонтеры Победы» со всего мира поздравили россиян с Днем России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Так, волонтеры предложили всем желающим старше 14 лет принять участие в онлайн-игре и поделиться познаниями о Победах России, а также побороться за приз — поездку в один из уголков страны. Викторину провел ведущий «Орла и Решки» Антон Зайцев. Участникам необходимо было ответить на вопросы по трем блокам: Россия прошлого, будущего и настоящего. Правило только одно – сделать это быстро и точно.

«Я горжусь вами и нашей страной! В викторине пусть победит сильнейший! Желаю удачи, здоровья и, конечно, любви! Вперед!» — дал напутствие участникам спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Кроме того, активисты международной команды волонтеров 75-летия Победы из стран ближнего и дальнего зарубежья 12 июня приняли участие во флешмобе «Флаги России». Они разместили российский триколор на окнах и балконах своих домов, улицах городов, в местах расположения памятников воинской доблести России и записали видеопоздравление для россиян.

Также в День России «Волонтеры Победы» распространят более пяти миллионов лент с изображением триколора. Добровольцы передали их в магазины, аптеки, силовые структуры, больницы и на заправки, а в регионах, где эпидемиологическая ситуация на данный момент стабильна, активисты лично вышли на улицы городов, чтобы вручить ленты жителям России.

Ранее с Днем России граждан поздравил президент Владимир Путин. «Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов», — сказал глава государства. Как подчеркнул российский лидер, на этих бескрайних просторах созидалась «наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству».

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР. Кроме того, во многих городах страны 12 июня отмечается как День города.

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