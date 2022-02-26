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В Австралии заблокировали телеканал RT

В Австралии приостановили вещание телеканала Russia Today

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Австралийский спутниковый оператор Foxtel приостановил вещание российского телеканала Russia Today (RT). Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным оператора, такое решение было принято руководством из-за обеспокоенности ситуацией на Украине. Как долго телеканал останется заблокирован, не уточняется.

Ранее стало известно о блокировке вещания RT в Финляндии. Телеоператор Elisa сообщил, что желает таким шагом продемонстрировать поддержку Украине.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение притеснением отечественных СМИ за рубежом и пообещала «предметную реакцию».

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Алевтина Запольская
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