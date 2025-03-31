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19:57, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Эрнст высказался о сожалениях из-за ухода Малахова с Первого канала

Эрнст заявил, что не жалеет об уходе телеведущего Малахова с Первого канала
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Константин Эрнст

Константин Эрнст. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об уходе телеведущего Андрея Малахова с телеканала в 2017 году. В интервью KP.RU он заявил, что не жалеет о случившемся.

«Помню старую песню "Наутилуса" (рок-группа Nautilus Pompilius — прим. «Ленты.ру») с замечательной фразой: "Спасибо, что ты ушла". Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — ответил Эрнст на вопрос о том, не жалеет ли он об увольнении Малахова с телеканала.

Ранее известный телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев рассказал об уходе с Первого канала. Он признался, что тяжело расставался с Эрнстом.

Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001 года он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». В 2017 году он уволился с Первого канала и перешел на канал «Россия 1», где стал ведущим собственной программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» (нынешнее название — «Малахов»).

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