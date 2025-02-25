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20:19, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала рассказал о тяжелом расставании с Эрнстом

Бывший ведущий Первого канала Шепелев заявил, что тяжело расставался с Эрнстом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал об уходе с Первого канала. В интервью журналистке Надежде Стрелец, запись которого доступна на YouTube, он заявил, что расставание с гендиректором телеканала Константином Эрнстом было тяжелым.

«Мы [c Эрнстом] действительно тяжело расставались, это правда. На тот момент на канале не было развлекательного продукта, в котором я мог участвовать. И поэтому я принял решение попрощаться. (…) Меня, безусловно, не поняли», — вспомнил бывший ведущий Первого канала.

При этом Шепелев добавил, что благодарен Эрнсту за то, как он повлиял на его жизнь.

Ранее известный телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о конфликте с гендиректором Первого канала. Он сообщил, что однажды Эрнст накричал на него из-за шоу «Давай поженимся!»

Дмитрий Шепелев дебютировал на Первом канале в 2008 году в качестве ведущего программы «Можешь? Спой». Позже он вел такие передачи, как «Достояние республики», «Минута славы» и «На самом деле». В 2020 году стало известно об уходе ведущего с телеканала.

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