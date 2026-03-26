03:00, 26 марта 2026

«Кокаиновых акул» обнаружили у берегов одной страны

Никита Савин
Фото: Sergey Uryadnikov / Shutterstock / Fotodom

В организмах акул, обитающих у берегов Багамских островов, обнаружили кофеин, кокаин и болеутоляющие препараты. Об этом пишет Vice.

Ученые выяснили, что считающиеся очень чистыми воды океана вокруг островной страны подвержены серьезному фармакологическому загрязнению. В организмах обитающих там акул нашли кофеин, следы обезболивающих средств, в частности, ибупрофена, а также наркотики, в том числе кокаин.

Исследователи считают, что химикаты попадают в океан со свалок и из-за сброса сточных вод. Например, болеутоляющие препараты не полностью растворяются в организме человека и оказываются в канализации, а потом в море.

Ученые отметили, что бояться стоит не обезумевших «кокаиновых акул», а вреда, который сброс химикатов наносит экосистеме. Последствия такого загрязнения предсказать невозможно, но в конечном итоге оно повлияет и на людей, употребляющих в пищу морепродукты.

В 2024 году сообщалось, что в организме бразильских длиннорылых акул нашли повышенную концентрацию кокаина. Там главным источником загрязнения назвали деятельность наркокартелей.

