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14:08, 23 июля 2024Из жизни

Длиннорылые акулы подсели на кокаин

В организме бразильских длиннорылых акул нашли кокаин

Фото: @Rosalaura

В организме бразильских длиннорылых акул нашли повышенную концентрацию кокаина. Об этом пишет Gizmodo.

В 2011-2017 годах следы кокаина были обнаружены в сточных и поверхностных водах в 37 странах, а также в различных формах морской флоры и фауны. Такое распространения наркотика связано с контрабандистами, которые сбрасывают пакеты с кокаином в воду, когда их преследуют полицейские.

Исследователи из Бразилии решили проверить, влияет ли наркотик на местных акул. Результаты научной работы они опубликовали в журнале Science of the Total Environment.

Для проведения исследования ученые поймали 13 особей у берегов Рио-де-Жанейро, препарировали их и проверили содержание наркотических веществ в их мышцах и печени. Кокаин был найден в каждой изученной хищной рыбе, его концентрация в 100 раз превысила показатели других морских видов. В 12 из 13 кокаиновых акулах также был обнаружен бензоилэкгонин — вещество, образующееся после фильтрации наркотика через печень.

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Ученые отметили, что кокаин может повреждать ДНК хищных рыб и негативно влиять на их поведение. Биологи также обратили внимание на то, что во многих странах бразильских кокаиновых акул едят, и это может представлять опасность для здоровья людей.

Ранее сообщалось, что ученые проверили акул у берегов Флориды на зависимость от контрабандного кокаина. «Кажется, мы выяснили, как могут вести себя акулы, если угостить их кокаином. Мы дали то, что можно считать близким по эффекту. Это буквально воспламенило им мозги. Безумие», — рассказал об опытах над хищными рыбами один из морских биологов.

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      Юлия Юткина
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