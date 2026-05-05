Россиянам назвали приводящие к блокировке банковских переводов ошибки

Банки.ру: К блокировке переводов может привести нетипичное поведение клиента

В апреле российские банки усилили контроль за переводами, в результате чего привычные клиентам операции стали попадать под дополнительные проверки. Приводящие к блокировке банковских переводов ошибки назвал «Ленте.ру» директор вертикали Карты финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов.

Более пристальное внимание к нетипичным операциям стало частью тенденции к усилению контроля за движением средств. Алгоритмы оценивают не только сам перевод, но и поведение клиента в целом: частоту операций, суммы, получателей. В результате даже обычные действия стали обращать на себя обнимание организаций. По словам эксперта, полностью исключить риск проверки невозможно, но есть несколько распространенных ошибок, которые чаще всего становятся причиной блокировок.

«Во-первых, резкая смена финансового поведения. Нетипично крупные переводы, особенно новым получателям, или внезапное увеличение частоты операций — один из главных триггеров для антифрод-систем. Если все-таки нужно провести большой перевод, не стоит дробить операции: такие действия чаще попадают под проверку. Надежнее будет заранее связаться с банком, предупредить их и подготовить подтверждающие документы: например, договор купли-продажи, счет или расписку», — отметил Сергунов.

Еще одна ошибка клиентов — совершение переводов без понятной логики: хаотичные переводы разным людям или резкое увеличение активности могут выглядеть подозрительно и стать поводом для проверки. Также не стоит игнорировать назначение перевода при нетипичных операциях. Слишком общие формулировки вроде «перевод» или их отсутствие не дают банку дополнительного контекста, из-за чего в отдельных случаях проверка может занять больше времени.

«Еще одна частая ошибка — использование разных устройств и нестабильных сетей для входа в онлайн-банк. Частая смена IP-адреса, авторизация из новых локаций или с незнакомых устройств могут восприниматься как потенциальный риск», — добавил эксперт.

Наконец, пользователям, которые часто совершают переводы, не рекомендуется выбирать банк исключительно по выгодным условиям по картам или сберегательным продуктам. Банки по-разному настраивают антифрод-системы и процессы проверки. Где-то операции проходят быстрее и с меньшим количеством триггеров, где-то — наоборот, контроль жестче. Это зависит от внутренней политики и риск-менеджмента, пояснил Сергунов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что операции по банковским счетам россиян могут ограничить из-за частых переводов или снятий наличных. По словам депутата, банк начинает активно действовать, когда поведение пользователя становится сомнительным.