Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 5 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали приводящие к блокировке банковских переводов ошибки

Банки.ру: К блокировке переводов может привести нетипичное поведение клиента
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В апреле российские банки усилили контроль за переводами, в результате чего привычные клиентам операции стали попадать под дополнительные проверки. Приводящие к блокировке банковских переводов ошибки назвал «Ленте.ру» директор вертикали Карты финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов.

Более пристальное внимание к нетипичным операциям стало частью тенденции к усилению контроля за движением средств. Алгоритмы оценивают не только сам перевод, но и поведение клиента в целом: частоту операций, суммы, получателей. В результате даже обычные действия стали обращать на себя обнимание организаций. По словам эксперта, полностью исключить риск проверки невозможно, но есть несколько распространенных ошибок, которые чаще всего становятся причиной блокировок.

«Во-первых, резкая смена финансового поведения. Нетипично крупные переводы, особенно новым получателям, или внезапное увеличение частоты операций — один из главных триггеров для антифрод-систем. Если все-таки нужно провести большой перевод, не стоит дробить операции: такие действия чаще попадают под проверку. Надежнее будет заранее связаться с банком, предупредить их и подготовить подтверждающие документы: например, договор купли-продажи, счет или расписку», — отметил Сергунов.

Материалы по теме:
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026
«От ипотеки избавляются те, кто влез в нее на эмоциях» Россияне стали массово продавать квартиры, купленные в кредит
«От ипотеки избавляются те, кто влез в нее на эмоциях»Россияне стали массово продавать квартиры, купленные в кредит
28 апреля 2026

Еще одна ошибка клиентов — совершение переводов без понятной логики: хаотичные переводы разным людям или резкое увеличение активности могут выглядеть подозрительно и стать поводом для проверки. Также не стоит игнорировать назначение перевода при нетипичных операциях. Слишком общие формулировки вроде «перевод» или их отсутствие не дают банку дополнительного контекста, из-за чего в отдельных случаях проверка может занять больше времени.

«Еще одна частая ошибка — использование разных устройств и нестабильных сетей для входа в онлайн-банк. Частая смена IP-адреса, авторизация из новых локаций или с незнакомых устройств могут восприниматься как потенциальный риск», — добавил эксперт.

Наконец, пользователям, которые часто совершают переводы, не рекомендуется выбирать банк исключительно по выгодным условиям по картам или сберегательным продуктам. Банки по-разному настраивают антифрод-системы и процессы проверки. Где-то операции проходят быстрее и с меньшим количеством триггеров, где-то — наоборот, контроль жестче. Это зависит от внутренней политики и риск-менеджмента, пояснил Сергунов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что операции по банковским счетам россиян могут ограничить из-за частых переводов или снятий наличных. По словам депутата, банк начинает активно действовать, когда поведение пользователя становится сомнительным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok