Ценности
16:12, 23 января 2026

Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ

Актриса Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых предстала в синем наряде, украшенном пайетками и воротом из перьев. Также она уложила волосы в высокий пучок с короткой полукруглой челкой, нарастила ресницы и нанесла темно-синие тени на веки.

«Хейтерам на радость: когда ни ракурс, ни свет, ни фильтры не в помощь. Самый неудачный образ за все время», — указала в подписи звезда.

В июле 2025 года Лариса Гузеева высказалась о своей внешности фразой «мне некрасиво».

