23:06, 9 апреля 2026

Военкор Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

Утверждалось, что Киеву были переданы тела 1000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), взамен Россия вернула 41 тело бойца. «Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела», — отметил Коц. Однако президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский «весь март всем рассказывали, как они наступают», но соотношение остается одним и тем же, указал журналист.

«Может, кто-то врет?» — задался вопросом военкор.

Ранее обмен телами подтвердил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными. Отмечалось, что идентификацией лиц займутся украинские следователи и эксперты из учреждений МВД.

    Последние новости

    Раскрыты подробности о планах Трампа наказать НАТО

    Путин объявил пасхальное перемирие

    В Москве перестали работать самокаты

    В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана

    На Западе пришли к неожиданному выводу после обмена телами между Украиной и Россией

    В США сообщили о визите спецпредставителя Путина

    Военкор задался одним вопросом после обмена телами «1000 на 41»

    Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

    В Британии рассказали об унижении Путиным Стармера одним шагом

    В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

    Все новости
