Военкор задался одним вопросом после обмена телами «1000 на 41»

Военкор Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами

Военный корреспондент Александр Коц указал на нестыковку в заявлениях Киева после обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

Утверждалось, что Киеву были переданы тела 1000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), взамен Россия вернула 41 тело бойца. «Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела», — отметил Коц. Однако президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский «весь март всем рассказывали, как они наступают», но соотношение остается одним и тем же, указал журналист.

«Может, кто-то врет?» — задался вопросом военкор.

Ранее обмен телами подтвердил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными. Отмечалось, что идентификацией лиц займутся украинские следователи и эксперты из учреждений МВД.