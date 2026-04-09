Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 9 апреля 2026

На Украине подтвердили обмен телами с Россией

На Украине подтвердили возвращение тысячи тел украинских военных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская сторона вернула Украине тысячу тел украинских военнослужащих. Обмен подтвердил в Telegram-канале украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела тысячи погибших человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идентификацией лиц займутся украинские следователи и эксперты из учреждений МВД.

Ранее о проведении обмена телами сообщил военкор Юрий Котенок. По его словам, взамен тысячи тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия получила останки 41 бойца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok