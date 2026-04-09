13:38, 9 апреля 2026

Стало известно о передаче Россией Украине 1000 тел военнослужащих

Военкор Котенок сообщил, что Россия передала Украине 1000 военнослужащих
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Состоялся новый обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, Киеву были переданы тела 1000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взамен Россия вернула 41 тело бойца. Каких-либо других подробностей военкор не привел.

В январе 2026 года также состоялся обмен телами. Тогда Москва передала Киеву 1000 бойцов и получила с той стороны 38 тел.

Затем Россия и Украина обменивались телами в конце февраля. Тогда помощник президента России Владимир Мединский заявил, что процедура прошла в соотношении 1000 к 35.

