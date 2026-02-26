Реклама

Россия
12:02, 26 февраля 2026Россия

Россия и Украина обменялись телами солдат

Мединский заявил, что Россия передала Украине тела 1000 солдат
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Владимир Мединский»

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил об очередном обмене телами с Украиной. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных», — написал он.

По словам Мединского, взамен Киев передал Москве тела 35 российских бойцов. Каких-либо других подробностей обмена он не сообщил.

Предыдущая передача тел состоялась 29 января. Тогда при обмене Россия передала Украине тела 1000 бойцов и получила с той стороны 38 тел. Известно, что об этом Москва и Киев договорились во время одного из раундов на переговорах в Абу-Даби.

